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Tingly Pyramid Solitaire

Tingly Pyramid Solitaire

poki.com

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Piramidi temizlemek için iki kartlı kombinasyonlar oluşturun! Bu solitaire oyununda toplamı 13 olan kart çiftleri yapmalısınız. 2, 3 veya 4 desteyle oynayabilirsiniz. Tingly Pyramid Solitaire'de Aslar düşüktür ve Papazlar 13 puan değerindedir!

Web Sitesi: poki.com

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