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Fluffy Mania

Fluffy Mania

poki.com

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Fluffy Mania, Bekho Ekibi tarafından oluşturulan sıradan bir arcade oyunudur. Bu oyunda amacınız ekrandaki tüylü hayvanların üzerine zincirler oluşturmaktır. Zinciri ne kadar uzun süre koruyabilirseniz o kadar çok puan kazanırsınız. Geleneksel eşleştirme türüne sevimli bir dokunuş katan Fluffy Mania, rahatlamak ve vakit geçirmek için en iyi oyundur. Aynı renkteki tüylü hayvanlar üzerinde zincirler oluşturmak için tıklayıp sürükleyin. Zincir ne kadar uzun olursa o kadar çok puan kazanırsınız. Fluffy Mania, Bekho Ekibi tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Bowling Stars, Bubble Shots, Free Kick Shooter, 9 Ball Pool ve Golf Champions.

Web Sitesi: poki.com

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