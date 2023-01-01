Parkmania, sürüş becerilerinizi sergileyebileceğiniz bir park etme oyunudur. Amaç basit: arabanızı doğru park yerine götürün ve çizgilerin arasına park edin. Ancak daha fazla seviyeyi bitirdikçe kurslar daha da zorlaşıyor. Parkurlarda ilerlerken arabanızla bir şeye çarparsanız oyun biter! Sıradan bir arabayı park etme konusunda ustalaştıysanız, kullanabileceğiniz tonlarca farklı araç var. Bir okul otobüsünü, bir çöp kamyonunu, esnek bir limuzini veya yarış arabasını park etmeyi deneyin! Sürüş becerileriniz teste hazır mı?

Web Sitesi: poki.com

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