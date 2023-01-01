WebCatalog

Parkmania

Parkmania

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web üzerinde oynat

Web Sitesi: poki.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Parkmania çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Parkmania, sürüş becerilerinizi sergileyebileceğiniz bir park etme oyunudur. Amaç basit: arabanızı doğru park yerine götürün ve çizgilerin arasına park edin. Ancak daha fazla seviyeyi bitirdikçe kurslar daha da zorlaşıyor. Parkurlarda ilerlerken arabanızla bir şeye çarparsanız oyun biter! Sıradan bir arabayı park etme konusunda ustalaştıysanız, kullanabileceğiniz tonlarca farklı araç var. Bir okul otobüsünü, bir çöp kamyonunu, esnek bir limuzini veya yarış arabasını park etmeyi deneyin! Sürüş becerileriniz teste hazır mı?

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Parkmania ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Extreme Car Parking!

Extreme Car Parking!

poki.com

Just Park It 12

Just Park It 12

poki.com

Just Park It 11

Just Park It 11

poki.com

Mad Cars Racing and Crash

Mad Cars Racing and Crash

poki.com

Dubai Police Parking 2

Dubai Police Parking 2

poki.com

Parking Fury 3D: Beach City

Parking Fury 3D: Beach City

poki.com

Traffic Escape!

Traffic Escape!

poki.com

Parking Fury 3D

Parking Fury 3D

poki.com

Extreme Off Road Cars 3: Cargo

Extreme Off Road Cars 3: Cargo

poki.com

Park Out

Park Out

poki.com

City Car Driving: Stunt Master

City Car Driving: Stunt Master

poki.com

Dead Paradise: Race Shooter

Dead Paradise: Race Shooter

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.