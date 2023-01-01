Транспортный пик! — это игра на ловкость, разработанная No Power-up Studios. Улицы гигантского мегаполиса в ваших руках: управляйте монохромной цепочкой транспортных средств и перемещайтесь по городу, чтобы добраться до желаемого пункта назначения. Вы можете проехать перекресток одним щелчком мыши или касанием, но вы должны быть осторожны с выбором времени. Если нажать слишком рано или слишком поздно, это наверняка приведет к несчастному случаю. Сможете ли вы закончить Traffic Rush! без единой автокатастрофы?Отправить машину - Левая кнопка мышиTraffic Rush! был создан NoPowerup. Играйте в другие их игры на Poki: Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon и ShootZ.

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