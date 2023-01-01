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Idle Digging Tycoon

Idle Digging Tycoon

poki.com

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Idle Digging Tycoon — это игра в жанре казуальные в режиме ожидания, разработанная No Power-up Studios. Отправляйтесь в далекий мир, населенный пещерными людьми, и наймите их рыть для вас землю в поисках золота и ценностей. Используйте заработанное золото для строительства новых зданий, улучшений и новых, более быстрых инструментов. Вы можете либо лежать и наблюдать за работой ваших сотрудников, либо помогать им, нажимая несколько раз. Давай, преврати эту бесформенную карту в прибыльный бизнес для себя и своих товарищей по команде. Вы копаете эту игру? Коснитесь пальцем или несколько раз щелкните левой кнопкой мыши, чтобы выкопать землю. Idle Digging Tycoon создан компанией NoPowerup. Играйте в другие их игры на Poki: Horse Shoeing, Traffic Rush! и ShootZ

Веб-сайт: poki.com

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