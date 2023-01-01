Idle Success — это игра-кликер, созданная NoPowerup. Готовы ли вы наладить свою жизнь? Начните как безработный мужчина или женщина и сначала потренируйтесь, чтобы прийти в форму. Затем усердно учитесь, чтобы получить работу, и работайте над восхождением по ступеням своей карьеры. Заводите друзей, общайтесь с приятелями, разбогатейте и со временем постройте собственный дом. Игра в Idle Success — идеальный способ получить вдохновение и мотивацию в реальной жизни! Готовы ли вы стать лучшей версией себя? Нажмите на одну из иконок ниже, чтобы начать работу. Продолжайте нажимать на своего персонажа, чтобы работать быстрее. Работа/Действие — левая кнопка мыши (нажмите несколько раз) Idle Success был создан NoPowerup, компанией по разработке игр, базирующейся во Вьетнаме. Играйте в другие захватывающие игры Poki: Idle Lumber Inc, Idle Digging Tycoon, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ и Traffic Rush!

Веб-сайт: poki.com

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