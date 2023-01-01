FlowZ — это 3D-игра-симулятор жидкости, в которой вы управляете потоком разноцветной жидкой субстанции, регулируя направление труб. Наши персонажи Зеленый и Синий испытывают жажду, и вы можете помочь им, только предоставив им доступ к питательному соку, которого они так жаждут. Просто коснитесь или щелкните трубу, чтобы повернуть ее. Затем поверните все следующие части так, чтобы поток достиг соответствующего символа. Синий хочет только синюю воду, а зеленый принимает только зеленый. По мере прохождения игры головоломки и приспособления будут становиться все сложнее, поэтому убедитесь, что каждый персонаж получил правильный цвет. Если вы застряли, вы можете использовать подсказку, которая покажет вам решение! Если вы не хотите плыть по течению, вы можете управлять им в FlowZ! Коснитесь или щелкните трубу, чтобы повернуть ее. Затем поверните все следующие части так, чтобы поток достиг соответствующего символа. Синий хочет только синюю воду, а зеленый принимает только зеленый. FlowZ создан NoPowerup, компанией по разработке игр, базирующейся во Вьетнаме. Играйте в другие забавные игры-кликеры и управление в режиме ожидания на Poki: Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ и Traffic Rush! Вы можете играйте в FlowZ бесплатно на Poki. Пока в FlowZ можно играть только на вашем компьютере.

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