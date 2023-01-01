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Pipes

Pipes

poki.com

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Pipes — игра-головоломка, созданная Infinity Games. В этой игре вам нужно будет перемещаться по трубам, чтобы создать замкнутый контур, по которому вода течет в растения. Нажмите на трубы, чтобы повернуть их! В этой игре множество уровней, сложность которых довольно быстро увеличивается! Сможете ли вы пройти все уровни? Щелчок мышью — поверните трубку. Pipes была создана Infinity Games. Вы можете играть в Pipes в браузере или на мобильном устройстве, не устанавливая и не загружая ничего бесплатно на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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