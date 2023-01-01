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Infinity Loop: Hex

Infinity Loop: Hex

poki.com

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Infinity Loop: Hex — это игра на мышление, в которой вы создаете зацикленные узоры, вращая все фигуры и линии на экране. Вы можете решить обширную коллекцию тщательно продуманных красочных и расслабляющих головоломок на шестиугольной доске. Просто коснитесь пальцем или щелкните мышью, чтобы повернуть фигуру. Сделайте то же самое со всеми остальными линиями, чтобы создать замкнутые формы. Здесь нет таймера или какого-либо другого давления. Infinity Loop: Hex позволяет вам соединять кусочки в удобном для вас темпе. Игра даже позволяет вам быстро сфотографировать конечный результат, когда вы соберете все части. Эта понятная и простая головоломка позволяет вам создавать петли по-новому, а также помогает улучшить концентрацию и уровень внимания. Используйте левую кнопку мыши или палец, чтобы вращать каждую отдельную часть, чтобы создать повторяющиеся узоры. Бесконечная петля: шестигранник был создан. от InfinityGames, команды разработчиков игр из Португалии. Играйте в другие головоломки Poki: пасьянс «Паук», «Энергия», «Бесконечная петля», «Объединить фигуры», «Фигуры», «Судоблоки», «Пасьянс» и «Деревянные блоки 3D».

Веб-сайт: poki.com

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