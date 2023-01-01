Пасьянс — карточная игра, созданная Infinity Games. В этой игре ваша цель — сложить карты в колоде в порядке возрастания или убывания. Обязательно всегда используйте противоположный цвет! Нажмите на лампочку и другие значки подсказок, чтобы получить помощь, если вы застряли. Вы даже можете перетасовать карты бесплатно! Играйте в этот расслабляющий пасьянс на Poki на своем настольном компьютере и мобильном телефоне! Используйте мышь или трекпад, чтобы выбрать карту, которую хотите разыграть. Пасьянс создан Infinity Games. Играйте в другие их игры на Poki: Infinity Loop, Infinity Loop: Hex, Merge Shapes, Shapes, Energy, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D.

Веб-сайт: poki.com

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