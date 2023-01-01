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Maze: Path of Light

Maze: Path of Light

poki.com

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Maze: Path of Light — это игра-головоломка, в которой вы проходите лабиринт как луч света. Ваша цель — дойти до конца каждого лабиринта и перейти на следующий уровень. Вы передвигаетесь, выбирая направление на каждом перекрестке и посылая луч света следовать по пути. Прежде чем сделать выбор, подумайте, какой путь лучше всего выбрать! Готовы ли вы расслабиться в этой увлекательной игре-лабиринте? Подождите, пока луч света достигнет перекрестка, затем выберите путь, нажимая на точки света. Вы также можете выбрать путь с помощью клавиш со стрелками или WASDMaze: Path of Light был создан InfinityGames.io. Играйте в другие их игры на Poki: Energy, Infinity Loop: Hex, Merge Shapes, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D.

Веб-сайт: poki.com

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