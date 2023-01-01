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Merge Shapes

Merge Shapes

poki.com

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Merge Shapes — игра-головоломка, созданная Infinity Games. Расслабьтесь, тренируя свой мозг, сдвигая и объединяя одинаковые фигуры. Проведите пальцем по экрану или используйте клавиши клавиатуры, чтобы перемещать фигуры в любом из четырех направлений. Если вы сопоставляете блоки с одинаковым количеством точек, формы и цвета, вы можете объединять их, пока не достигнете бесконечности. Когда вы соберете 3 или более частей, вы загрузите Combo Breaker. Когда он полностью загрузится, вы сможете улучшить 2 своих блока. Используйте Молот, чтобы разрушить несколько блоков, или примените Двойную радугу, чтобы получить кусок, который будет сочетаться с любой точкой. Если вы застряли, вы также можете использовать функцию перемешивания, чтобы получить второй шанс. Идите вперед и начните объединяться до бесконечности! Проведите пальцем по экрану или используйте клавиши клавиатуры, чтобы перемещать фигуры в любом из четырех направлений. Объединение — WASD или клавиши со стрелками. Объединение фигур было создано Infinity Games. Играйте в другие их игры на Poki: Infinity Loop, Infinity Loop: Hex, Energy, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D.

Веб-сайт: poki.com

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