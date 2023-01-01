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Sudoku

Sudoku

poki.com

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Судоку — это игра-головоломка, в которой вы расставляете пронумерованные блоки судоку в различные ряды и столбцы. Вам дана сетка 9x9 с уже заполненными числами. Заполните оставшиеся квадраты любыми числами от 1 до 9. Головоломка считается завершенной, когда каждая строка, каждый столбец и каждый квадрат 3x3 внутри головоломки содержат числа от 1 до 9, причем каждое число встречается только один раз. Проанализируйте пересекающиеся строки и столбцы, чтобы найти недостающие числа, и расположите их в ряд, чтобы решить головоломку судоку. В этой игре есть разные уровни сложности, поэтому выберите тот, который соответствует вашему настроению, и наслаждайтесь увлекательной головоломкой! Используйте палец или левую кнопку мыши, чтобы выбрать плитку. Для ввода числа вы можете использовать цифровые клавиши или игровую панель. Вы должны найти правильные цифры для каждого пробела. Каждая строка, столбец и раздел должны содержать по одной каждой отдельной цифре. Если вы застряли, воспользуйтесь подсказкой! Судоку было создано InfinityGames, командой разработчиков игр, базирующейся в Португалии. Играйте в другие их головоломки на Poki: Infinity Loop: Hex, Spider Solitaire, Energy, Infinity Loop, Merge Shapes, Shapes, Sudoblocks, Solitaire и Wood Blocks 3D. Вы можете играть в судоку бесплатно на Poki. В судоку можно играть на своем компьютере и мобильном телефоне. устройства, такие как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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