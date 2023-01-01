Amazing Sudoku

Удивительное судоку — это интеллектуальная игра, в которой вы расставляете пронумерованные блоки судоку в различных рядах и столбцах. Тренируйте свой мозг, играя в судоку, для победы в котором требуются навыки, стратегия и терпение. Изучите сетку 9x9, где уже есть несколько чисел. Вы должны угадать и заполнить оставшиеся квадраты любым числом от 1 до 9. Головоломка считается завершенной, когда каждая строка, каждый столбец и каждый квадрат 3x3 внутри головоломки содержат числа от 1 до 9, причем каждое число встречается только один раз. Не забудьте воспользоваться подсказками и бонусами отмены/повтора! Не забудьте поделиться «Удивительным судоку» со своими друзьями! Используйте палец или левую кнопку мыши, чтобы выбрать плитку. Для ввода числа вы можете использовать цифровые клавиши или игровую панель. Вы должны найти правильные цифры для каждого пробела. Каждая строка, столбец и раздел должны содержать по одной каждой отдельной цифре. Если вы застряли, воспользуйтесь подсказкой! Удивительное судоку создано Amazing Hedgehog. Сыграйте в другую игру на Poki: «Удивительный пасьянс «Паук», «Удивительное слово свежее», «Удивительное соединение пузырей» и «Удивительное домино». Вы можете играть в «Удивительное судоку» бесплатно на Poki. В «Удивительное судоку» можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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