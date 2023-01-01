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Nonogram

Nonogram

poki.com

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Nonogram — это игра-головоломка, в которой вам нужно заполнить сетку квадратов цветом, чтобы обнаружить скрытое изображение. В каждой головоломке есть изображение с различными скрытыми квадратами. Проверьте числа выше и слева от сетки, они подсказывают, сколько квадратов вам необходимо заполнить, а сколько нужно оставить пустыми, поставив «X». Например, если в столбце указано число 5, это означает, что вы должны заполнить пять квадратов в этом конкретном столбце. Но постарайтесь не угадать. Это всегда лучше определять логически и заполняя соседние квадраты. Вы можете воспользоваться подсказкой, если застряли, и даже восстановить жизнь, если допустили слишком много ошибок. Идите вперед и разгадывайте самый визуально приятный кроссворд, который вы когда-либо разыгрывали в этом году! Заполните квадраты цветом, обращая внимание на порядок отображаемых чисел. Если отображается «Заполнить квадраты» — коснитесь или левой кнопки мыши. Нонограмма была создана WeDoYouPlay. На Poki есть и другие головоломки: Sugar Eyes and Words. В EmojiNonogram можно бесплатно играть как на настольном компьютере, так и на мобильном телефоне на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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