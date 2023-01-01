ИГРАЙТЕ ГДЕ угодно Легко играть где угодно и когда угодно. Пока вы вошли в систему, вы можете продолжить с того места, на котором остановились, на любом устройстве. Ваши головоломки будут доступны в приложении и в Интернете. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАГАДКИ Кроссворд: Кроссворд в приложении — это та же головоломка, которую каждый день печатает газета «Нью-Йорк Таймс». Сложность увеличивается с понедельника по субботу. Воскресная головоломка среднего уровня (но она самая большая). Мини-кроссворд: Мини — это короткий кроссворд, который можно решить за несколько минут. В него идеально играть во время дневных перерывов. Мини-слож не увеличивается в течение недели и содержит более простые подсказки. Spelling Bee: карабканье — ваша сильная сторона? Поиграйте в Spelling Bee и посмотрите, сколько слов вы сможете составить из 7 букв. Новые головоломки Spelling Bee доступны каждый день в 3 часа ночи по восточному времени. НАБОРЫ МИНИ И МИДИ ПАЗЗЛОВ Загрузите эти тематические пазлы и добавьте их в свою коллекцию. Первая головоломка в каждом наборе бесплатна. Обязательно проверяйте наличие новых пакетов. ПРОШЛЫЕ ЗАГАДКИ Подписчики кроссвордов могут разыграть кроссворд и мини из наших архивов, датированных 1993 годом. ФУНКЦИИ, ПОМОГУЩИЕ ВАМ РЕШИТЬ Проверяйте или раскрывайте отдельные квадраты кроссворда, слова или всю головоломку или включите автопроверку, чтобы помочь вам решить головоломку. Включите нашу темную цветовую схему, чтобы играть в любое время суток. Засеките время сами или отключите таймер, чтобы играть на своей скорости. ТАБЛИЦЫ ЛИДЕРОВ Разгадывайте ежедневный мини-кроссворд и сравнивайте время решения с друзьями. Для доступа к этой функции вам не нужна подписка, но вам необходимо создать бесплатную учетную запись New York Times, если у вас ее нет.

Веб-сайт: nytimes.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением NYTimes Crosswor‪d‬, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.