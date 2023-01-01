Spelling Bee — очень популярная словесная игра в США. Правила Spelling Bee довольно просты. Найдите как можно больше слов в наборе из 7 букв. Каждый день вам даются новые 7 букв — 6 простых и одна обязательная. Вам нужно нажимать на буквы на экране или клавиатуре, чтобы составлять из них слова длиной в 4 буквы. В этом случае вы можете использовать любое количество букв любое количество раз, но каждое слово должно содержать центральную букву. Чем больше слов, тем больше очков вы получите. Более подробные правила смотрите ниже.

Веб-сайт: spellingbeegame.org

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