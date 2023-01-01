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Word Boss

Word Boss

poki.com

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Word Boss — это словесная игра, в которой вам нужно за 2 минуты составить как можно больше слов, используя 6 случайных букв. Это возрожденная классика эпохи Flash, в которую вы можете играть на Poki бесплатно. В игре есть шесть плиток в стиле скрэббл со случайно выбранными буквами. Используйте эти буквы, чтобы составить осмысленные слова. Вы можете проверить доску над буквами, чтобы узнать, сколько слов у вас осталось. Если вы застряли, не стесняйтесь переставлять плитки или нажимать кнопку перемешивания. В игре четыре языка: английский, испанский, французский и итальянский. Примите участие в этом словарном испытании! Нажмите или коснитесь буквы, чтобы воспроизвести ее. Вы также можете перетаскивать плитки с буквами. Альтернативно вы можете использовать клавиши клавиатуры, соответствующие буквам, которые вы видите в игре. Вы также можете использовать клавишу Backspace, чтобы удалить букву. Дважды нажмите, чтобы удалить букву из слова, которое вы формируете. Word Boss создан Eidosk. Играйте в другие игры на слова и навыки на Poki: ArithmeticA, Fast Typer, Fast Typer 2 и Fast Typer 3. Вы можете играть в Word Boss бесплатно на Poki. В Word Boss можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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