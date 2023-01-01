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WordPlays

WordPlays

wordplays.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Разгадывайте кроссворды, составляйте слова из букв, играйте в словесные игры или решайте словесные головоломки. Выиграйте, играя в кроссворд Scrabble®, Words with Friends® или в любую словесную игру, используя один из наших многочисленных поисковиков слов. Играйте в Boggle, Text Twist, Sudoku и другие словесные игры или найдите определения слов в нашем обширном словаре.

Веб-сайт: wordplays.com

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