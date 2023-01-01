Wordy Pop — настольная игра, в которой игроку необходимо составить как можно больше слов. Придумайте как можно больше слов, прежде чем буквы заполнят экран, и наберите как можно больше очков! Вот совет: используйте бомбы, чтобы удалить целые ряды букв! Выберите буквы — щелкните левой кнопкой мыши. Wordy Pop создан DrMop. Они также являются создателями Monster Mash на Poki!

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