Tri Peaks — карточная игра, предлагающая уникальный пасьянс с одной колодой. Ваша цель — очистить три вершины, состоящие из закрытых карт. Перенесите все сыгранные карты со стола в кучу мусора в хронологическом порядке и раскройте все карты на вершинах. Открытые карты станут доступны для игры, и ваша цель — разрушить три вершины. Не забудьте потратить свои монеты на великолепные фоны стола. Попробуйте Tri Peaks или взгляните на него! Используйте курсор, чтобы выбрать карту, и используйте левую кнопку мыши, чтобы сыграть в нее. Tri Peaks создана DrMop, разработчиком игр из Великобритании, у которого есть много развлекательных и заставляющие задуматься игры на Poki, такие как Monster Mash, Wordsmith, Wordy Pop, Australian Patience и Solitaire Golf!

Веб-сайт: poki.com

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