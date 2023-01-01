Solitaire Golf

Пасьянс Гольф — это игра-пасьянс, в которой вы пытаетесь выиграть как можно больше раундов в соответствии с набором правил «один выше, один ниже». Ваша цель — разыграть карты, стоимость которых ровно на одно число выше или ниже открытой карты, расположенной в правом нижнем углу. Кроме того, вы также можете попытаться увеличить количество отходов в линии отходов, следуя тому же принципу. Этот пасьянс не похож ни на один другой! Сможете ли вы избавиться от всех карт? Игра в карты — левая кнопка мыши Пасьянс Гольф создан DrMop. Посмотрите другие его игры Wordy Pop и Monster Mash на Poki!

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