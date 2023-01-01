Solitaire Reverse — это карточная игра, в которой обычные правила пасьянса изменены на противоположные: теперь вы начинаете с конечной позиции и пытаетесь добраться до начальной позиции. Ваша цель — разыграть карты, стоимость которых ровно на одно число выше или ниже открытой карты, расположенной в правом нижнем углу. Этот пасьянс меняет все! Идите вперед и потратьте свои с трудом заработанные короны на новые темы и наслаждайтесь игрой с новыми великолепными фонами! Используйте курсор, чтобы выбрать карту, которую хотите сыграть, и нажмите на нее. Обратный пасьянс создан DrMop. Посмотрите другие его игры Monster Mash, Wordsmith, Wordy Pop, Australian Patience и Solitaire Golf на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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