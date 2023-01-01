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Brain Dozer

Brain Dozer

poki.com

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Brain Dozer — игра-головоломка, созданная DrMop. Используйте свою логику и здравый смысл, чтобы разгадать каверзные загадки, представленные в игре. Вас ждет множество вопросов, которые бросят вызов вашему мозгу и улучшат ваши навыки решения проблем. Думайте на ходу и нестандартно, чтобы пройти некоторые из наиболее сложных уровней. Если вы заблудились, не стесняйтесь использовать кнопку подсказки вверху, чтобы получить помощь. Brain Dozer — идеальная игра-головоломка, которая дает нашему мозгу необходимые упражнения. Используйте левую кнопку мыши, чтобы взаимодействовать с элементами головоломки. Нажмите на увеличительное стекло выше, чтобы отобразить подсказки. Brain Dozer создан британским разработчиком игр DrMop. Играйте в другие его игры бесплатно на Poki: Monster Mash, Solitaire Golf, Wordsmith, Wordy Pop, Tri Peaks и Solitaire Reverse.

Веб-сайт: poki.com

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