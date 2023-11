Brain Test 2: Tricky Stories — игра-головоломка, созданная Unico Studio. Тренируйте свой мозг, разгадывая сотни каверзных вопросов и головоломок! В этой новой игре для мозга головоломки содержат истории с яркими персонажами. Победите Короля Льва с котом Томом, возделывайте свою ферму с Эмили, охотьтесь на монстров с Джо. Думайте на ходу и нестандартно, чтобы разгадать эти загадки. Все, что вы видите на экране, может быть использовано для решения проблемы. Тренируйте свой мозг с помощью Brain Test 2: Tricky Stories и покажите своим друзьям, что вы настоящий гений! Используйте курсор мыши или палец, чтобы выбирать, перетаскивать и перемещать объекты. Brain Test 2: Tricky Stories был создан Unico Studio. Играйте в другие их игры-головоломки на Poki: Brain Test: Tricky Puzzles, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word and Word Monsters.

Веб-сайт: poki.com

