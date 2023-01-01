Brain Test 3: Tricky Quests — игра-головоломка с десятками каверзных вопросов и головоломок в сопровождении колоритных персонажей с оригинальными историями. В третьей части этой серии упражнений для мозга новые головоломки позволят вам принять участие в приключении и сформировать историю. Побеждайте преступников, пробирайтесь мимо приспешников, управляйте самолетами, готовьте зелья, сталкивайтесь с мумиями и многое другое! Вы должны думать быстро и нестандартно, чтобы решить эти творческие загадки. Все, что вы видите на экране, может быть секретной подсказкой для решения проблемы. Тренируйте свой мозг с помощью Brain Test 3: Tricky Quests и покажите своим друзьям, что вы настоящий гений! Используйте курсор мыши или палец, чтобы выбирать, перетаскивать и перемещать объекты. Brain Test 3: Tricky Quests был создан игрой Unico Studio. Студия разработки, базирующаяся в США. Сыграйте в другие их интеллектуальные игры на Poki: Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 фото 1 Word и Word Monsters. Вы можете играть в Brain Test 3: Tricky Quests на своем браузере без установки и бесплатной загрузки на Poki. Brain Test 3: Tricky Quests имеет более 40 уровней, а также несколько секретных бонусных уровней. Да. Нажмите или коснитесь значка лупы, чтобы отобразить подсказки. На каждом уровне имеется разное количество подсказок. Нажмите или коснитесь значка видео с наградой внизу страницы, чтобы пропустить уровень, на котором вы застряли. Аликс — наш главный герой и главная героиня третьей игры Brain Test. Аликс пытается чтобы получить шесть драгоценных камней силы и спасти своего умирающего отца.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Brain Test 3: Tricky Quests, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.