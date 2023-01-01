Brain Test: Tricky Puzzles — игра-головоломка, содержащая множество хитрых загадок и головоломок. В игре более 275 уровней, призванных обмануть игрока и проверить его мозг. Думайте на ходу и нестандартно, чтобы разгадать эти загадки. Все, что вы видите на экране, может быть использовано для решения проблемы. Все занимательные вопросы в Brain Test поразят вас! Используйте курсор мыши, чтобы выбирать, перетаскивать и перемещать объекты. Brain Test: Tricky Puzzles создан Unico Studio. У них есть и другие игры: Poki: Who Is?, Brain Test 2: Tricky Stories, Word City Crossed, Word City Uncrossed и 4 Pics 1 Word. В Brain Test: Tricky Puzzles 275 уровней.

Веб-сайт: poki.com

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