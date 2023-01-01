Word Monsters — это игра на словесное мышление, разработанная Unico Studio. Word Monsters объединяет два разных жанра, создавая уникальную головоломку. Угадайте и сформируйте правильное слово, используя подсказку, которую вы видите на экране. Если вы сформируете правильное слово, ваш монстр будет есть и расти в размерах. Кормите своего монстра достаточное количество раз, и в конечном итоге он превратится в монстра нового типа. Продолжайте кормить своих монстров информацией и исследуйте пределы эволюции разумной жизни! Как играть: Нажмите на соответствующую букву, чтобы составить цепочку слов. За каждое введенное вами настоящее слово вы будете получать очки, даже если это слово не подходит для раунда. О создателе: Word Monsters создан Unico Studio. У Poki есть и другие игры: Brain Test: Tricky Puzzles, Word City Uncrossed и 4 Pics 1 Word.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Word Monsters, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.