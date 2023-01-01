WebCatalog
Word Monsters

Word Monsters

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Word Monsters в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Word Monsters — это игра на словесное мышление, разработанная Unico Studio. Word Monsters объединяет два разных жанра, создавая уникальную головоломку. Угадайте и сформируйте правильное слово, используя подсказку, которую вы видите на экране. Если вы сформируете правильное слово, ваш монстр будет есть и расти в размерах. Кормите своего монстра достаточное количество раз, и в конечном итоге он превратится в монстра нового типа. Продолжайте кормить своих монстров информацией и исследуйте пределы эволюции разумной жизни! Как играть: Нажмите на соответствующую букву, чтобы составить цепочку слов. За каждое введенное вами настоящее слово вы будете получать очки, даже если это слово не подходит для раунда. О создателе: Word Monsters создан Unico Studio. У Poki есть и другие игры: Brain Test: Tricky Puzzles, Word City Uncrossed и 4 Pics 1 Word.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Word Monsters, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Word Slide

Word Slide

poki.com

4 Pics 1 Word

4 Pics 1 Word

poki.com

Word City Uncrossed

Word City Uncrossed

poki.com

Brain Test 2: Tricky Stories

Brain Test 2: Tricky Stories

poki.com

Word City Crossed

Word City Crossed

poki.com

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Test: Tricky Puzzles

poki.com

Who Is?

Who Is?

poki.com

Brain Test 3: Tricky Quests

Brain Test 3: Tricky Quests

poki.com

Logic Master 1

Logic Master 1

poki.com

Wordle

Wordle

nytimes.com

Word Finder

Word Finder

poki.com

Word Boss

Word Boss

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности