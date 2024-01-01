Crossclimb

1. Угадайте ответ на каждую подсказку. 2. Измените порядок строк, чтобы образовалась лестница слов, в которой каждое слово отличается на одну букву. 3. Завершите верхний и нижний ряды после того, как они будут разблокированы, чтобы завершить сегодняшнюю головоломку. Игра в Linkedin.

Веб-сайт: linkedin.com

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