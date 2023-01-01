Guess What?

Угадай, что? — это хорошая игра-головоломка, в которой вам нужно перелистывать изображение, чтобы узнать, что это такое. После того, как таймер истечет, быстро продвигайтесь к правильному ответу, прежде чем ваш противник его получит. Наберите наибольшее количество очков до окончания игры и выиграйте! Вы можете ударить противника, чтобы оттолкнуть его от правильного ответа, или заставить его дать неправильный ответ! Сможете ли вы угадать все изображения правильно? Управление:Перемещение - W/A/S/D или клавиши со стрелкамиО создателе:Угадайте, что? был создан KasSanity. KasSanity создала множество игр на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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