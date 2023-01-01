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Guess What?

Guess What?

poki.com

Играть онлайн

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Угадай, что? — это хорошая игра-головоломка, в которой вам нужно перелистывать изображение, чтобы узнать, что это такое. После того, как таймер истечет, быстро продвигайтесь к правильному ответу, прежде чем ваш противник его получит. Наберите наибольшее количество очков до окончания игры и выиграйте! Вы можете ударить противника, чтобы оттолкнуть его от правильного ответа, или заставить его дать неправильный ответ! Сможете ли вы угадать все изображения правильно? Управление:Перемещение - W/A/S/D или клавиши со стрелкамиО создателе:Угадайте, что? был создан KasSanity. KasSanity создала множество игр на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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