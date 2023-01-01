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MadZOOng

MadZOOng

poki.com

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MadZOOng — это игра-головоломка, созданная Adgard. В MadZOOng вам нужно сопоставлять одинаковые значки животных и попытаться пройти все уровни. Выберите плитку со значком животного и щелкните еще раз, чтобы переместить ее на другую плитку. Если два одинаковых животных касаются друг друга, вы зарабатываете очки и уничтожаете соседние ящики. Чтобы получить максимальное количество очков, постарайтесь закончить уровень до того, как истечет таймер справа. Играйте в эту захватывающую головоломку! Найдите две одинаковые плитки, которые можно соединить без препятствий. MadZOOng был создан компанией Adgard. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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