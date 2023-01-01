Onet Paradise — игра-головоломка, в которой вам нужно собирать одинаковые значки. В игре есть три разных режима. В обычном режиме вы пытаетесь пройти все уровни. В режиме досуга вам нужно пройти как можно больше уровней, прежде чем у вас не останется ходов. А в режиме времени вам нужно пройти как можно больше уровней за 60 секунд, но вы получаете бонус времени за совпадение плиток. И в режиме досуга, и в режиме времени есть таблица лидеров, так что вы можете соревноваться с другими игроками за лучшие результаты! Застрял? Вы можете использовать подсказку в верхней части страницы, чтобы продолжить работу. Сможете ли вы пройти каждый уровень в Onet Paradise? Найдите две одинаковые плитки, которые можно соединить тремя или менее прямыми линиями. Onet Paradise создан PotatoJam. Играйте в другие головоломки Poki: Monster Duo, Numbers, Bring me Cakes, Onet Master и Solitaire Klondike 2.0.

Веб-сайт: poki.com

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