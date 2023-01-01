Bring me Cakes

«Принеси мне пирожные» — это игра-головоломка, вдохновленная сказкой о Красной Шапочке. Только здесь вам предстоит собирать пирожные и приносить бабушке. Вы можете двигаться только по прямым линиям, поэтому вам нужно найти способ добраться до конца уровня. На пути вам будут встречаться препятствия и опасные волки, которых вам следует избегать. Проходите уровни и радуйте бабушку своими тортами! Используйте специальные предметы, такие как динамит, подсказку бабушки или изменение вашего последнего хода, чтобы помочь вам на пути. В игре более 130 уровней, разделенных на 3 главы: лес, шахта и ледяная земля. Кто создал «Принеси мне пирожные»? «Принеси мне пирожные» созданы компанией PotatoJam. Играйте в другие головоломки Poki: Monster Duo, Numbers, Onet Master, Onet Paradise и Solitaire Klondike 2.0.

Веб-сайт: poki.com

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