You Only Livez Twice a.k.a. YOLT — это игра, в которой вам, как человеку, нужно выжить против орды зомби. В игре 7 уровней в разных средах, таких как лес, город, ферма и старый военный корабль. Сложность каждого уровня варьируется от обучающей до практически невозможной. Кстати, это не должно быть проблемой, потому что, как только зомби съедят вас, вы можете просто присоединиться к ним и заполучить людей. Вы можете пройти уровни со статусом A как человек или со статусом B как зомби. WASD - перемещениеМышь - взглядЩелкните - стреляйтеYou Only Livez Twice был создан Беном МакМаханом. Он был бывшим ведущим создателем знаменитых Google Doodles.

Веб-сайт: poki.com

