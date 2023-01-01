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You Only Livez Twice

You Only Livez Twice

poki.com

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You Only Livez Twice a.k.a. YOLT — это игра, в которой вам, как человеку, нужно выжить против орды зомби. В игре 7 уровней в разных средах, таких как лес, город, ферма и старый военный корабль. Сложность каждого уровня варьируется от обучающей до практически невозможной. Кстати, это не должно быть проблемой, потому что, как только зомби съедят вас, вы можете просто присоединиться к ним и заполучить людей. Вы можете пройти уровни со статусом A как человек или со статусом B как зомби. WASD - перемещениеМышь - взглядЩелкните - стреляйтеYou Only Livez Twice был создан Беном МакМаханом. Он был бывшим ведущим создателем знаменитых Google Doodles.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением You Only Livez Twice, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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