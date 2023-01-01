The Impossible Quiz

«Невозможная викторина» — это онлайн-викторина, в которой представлены только очень сложные вопросы. Многие вопросы имеют двойной смысл, трюки и каламбуры и требуют от вас нестандартного мышления. Из четырех ответов только один правильный. Всего 110 вопросов. Вам дано только три жизни, и вы потеряете одну за каждую ошибку. Эта оригинальная игра работает без Flash на любом устройстве. Вы ответили на все 110 вопросов? Сыграйте в викторину «Невозможное». 2. Выберите правильный ответ из четырех вариантов. Используйте пропуски, чтобы пропустить определенные вопросы игры. Остерегайтесь бомб, у которых есть таймер, позволяющий ответить на вопрос до того, как истечет время или игра закончится. Невозможная викторина была создана Slapp-me-do. Он также создал продолжение «Невозможная викторина 2» и 🎅 Рождественскую викторину: «Невозможные викторины».

Веб-сайт: poki.com

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