Turn Right — аркадная автомобильная игра, созданная компанией Avix Games. Возьмите под свой контроль одну из многочисленных машин и постарайтесь проехать как можно больше кругов на гоночной трассе овальной формы. В этой игре вы можете повернуть только направо и не можете снова переместить машину, повернув налево, поэтому вам нужно быть осторожным с точностью заноса. Готовы ли вы к лучшей минималистической автомобильной игре в сети? Управляйте автомобилем и пройдите как можно больше кругов, повернув только направо. Не разбейте машину! Поверните направо — (удерживайте) нажмите, щелкните левой кнопкой мыши или нажмите пробел. Поворот направо создан Avix Games. Играйте в другие казуальные игры Poki: Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween, Exceptions, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Stone Age Architect и Twice!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Turn Right, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.