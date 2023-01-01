Midnight Drive — это автомобильная 3D-игра, в которой вы сможете ездить по оживленному городу в ночное время, собирать бриллианты, выполнять трюки и участвовать в гонках на время. Удовлетворите свою жажду скорости, разгоняясь по этому великолепному мегаполису! Сначала выберите стартовую машину, выберите цвет и нажмите на газ. Собирайте драгоценные камни, чтобы потратить их на лучшие автомобили и варианты настройки. С лучшими машинами вы сможете лучше выполнять трюки и выполнять более ловкие маневры на кругах. Найдите розовую подсветку, чтобы начать гонку и показать всем, насколько хорошо вы умеете управлять автомобилем в стрессовых ситуациях. Готовы ли вы разблокировать все машины в Midnight Drive и превратить все эти неоновые огни в размытые пятна? Midnight Drive создана компанией Avix Games. На Poki есть много других забавных игр: Beecoins Inc, Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right и Дважды! Вы можете играть в Midnight Drive бесплатно на Poki. В Midnight Drive можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Midnight Drive, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.