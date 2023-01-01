Jigsaw Photo Puzzle: Christmas — это игра-головоломка, в которой вам нужно перетаскивать кусочки головоломки и размещать их в нужном месте, чтобы открыть потрясающее и классное изображение, связанное с рождественскими праздниками. Если у вас есть все части в нужном месте, вы завершили уровень! На выбор есть 3 уровня сложности: легкий, нормальный и сложный, каждый из которых добавляет в головоломку все больше и больше деталей. Забирайтесь под одеяло с чашкой горячего шоколада и играйте в эту расслабляющую головоломку в самое чудесное время года! Нажмите или перетащите, чтобы переместить выбранный фрагмент. Соберите все части так, чтобы раскрыть изображение и пройти уровень. Пазл-пазл с фотографиями: Рождество был создан компанией Avix Games. Играйте в другие интеллектуальные игры Poki: Jigsaw Photo Puzzle: Winter, Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition и Photo Puzzle: Slide Edition.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jigsaw Photo Puzzle: Christmas, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.