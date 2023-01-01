Jigsaw Photo Puzzle: Summer — это игра-головоломка, созданная Avix Games. Перетащите кусочки головоломки и поместите их в нужное место, чтобы открыть потрясающий, теплый образ, связанный с летом. Если у вас есть все части в нужном месте, вы завершили уровень! На выбор есть 3 уровня сложности: легкий, нормальный и сложный, каждый из которых добавляет в головоломку все больше и больше деталей. Игра в эту расслабляющую головоломку — идеальный способ провести лето! Нажмите или перетащите, чтобы переместить выбранный фрагмент. Соберите все части так, чтобы раскрыть изображение и пройти уровень. Пазл-пазл с фотографиями: Лето был создан компанией Avix Games. Играйте в другие их интеллектуальные игры на Poki: Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition и Photo Puzzle: Slide Edition.

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