Beecoins Inc — это игра слияния, созданная Avix Games. В этой игре вы объединяете милых пчелок! Начните с маленьких пчел, а затем заставьте их вырасти! Вы можете приобрести beecoins, чтобы быстрее достичь своей цели. Станете ли вы лучшим пчеловодом? Выбирайте и перемещайте пчел. Нажмите и перетащите левую кнопку мыши. Beecoins Inc создана компанией Avix Games. На Poki есть много других забавных игр: Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right and Twice!

Веб-сайт: poki.com

