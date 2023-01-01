Дважды! — это игра-головоломка с сопоставлением значков, созданная Avix Games. Twice! с потрясающими визуальными эффектами и приятной анимацией! предлагает другой взгляд на жанр соответствующих головоломок. От животных до фруктов и предметов повседневного обихода — вы можете изучить множество стильной графики, которой можно полюбоваться. Нажмите на значок дубликата, чтобы избавиться от него до того, как истечет таймер, так как ваши очки будут оцениваться в зависимости от вашей ловкости. Живешь только один раз, но играть можно дважды! столько, сколько захотите. Коснитесь дублированного значка пальцем или левой кнопкой мыши, чтобы закрыть его. Дважды! была создана Avix Games. Играйте в другие игры Photo Puzzle: Slide Edition, Photo Puzzle: Swap Edition и Photo Puzzle: Jigsaw Edition на Poki!

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