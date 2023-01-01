Bumper Cars Soccer — это игра о спорте и автомобилях, созданная Avix Games. Готовы ли вы к новому виду футбола, в который играют на машинах? Выбирайте свой автомобиль, гоняйте по футбольному полю и пытайтесь забить голы противнику. Объедините свои навыки вождения с ловкостью, чтобы стать чемпионом в этой игре. Вы можете играть против своих друзей локально или против сложных ботов. Независимо от того, быстро вы или медленны за рулем, у вас есть шанс попасть в эту лигу! (Игрок 1) Управление — WASD (Игрок 2) Управление — клавиши со стрелками Bumper Cars Soccer создан Avix Games. На Poki есть много других забавных головоломок и многопользовательских игр: Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right и Дважды!

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