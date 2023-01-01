Приготовься! Потому что классическая игра Thumb Fighter вернулась, но на этот раз с жутким поворотом. Сразитесь с друзьями или сыграйте против компьютера в этой захватывающей битве на Хэллоуин. В этот Хэллоуин в Thumb Fighter вошли 8 новых персонажей и 4 новых уровня с новым жутким саундтреком! A — Player 1L — Player 2 Thumb Fighter Halloween был создан компанией Avix Games. Также обратите внимание на оригинальный Thumb Fighter и специальный рождественский Thumb Fighter.

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