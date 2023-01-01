Thumb Fighter — это однопользовательский или многопользовательский файтинг, основанный на старомодных войнах большим пальцем, созданный AVIX Games. Thumb Fighter доступен для любого браузера, поддерживающего HTML5. Примите участие в войне пальцев один на один в Thumb Fighter. Thumb Fighter предлагает вам сцепить руки и сразиться за первое место. Вы можете играть с забавно одетыми цифрами, включая Блинки, Бобби, Красного Бро или Бат-Пальца. Подождите, пока другой большой палец упадет, а затем прыгайте сверху. Играйте в Thumb Fighter в своем браузере и докажите, кто настоящий чемпион Thumb War. Есть ли у вас друг, с которым можно поиграть? Затем выберите «P1 против P2». Если вы один, вы можете сыграть против компьютера с опцией «P1 vs CPU». Затем вы решаете, как будет выглядеть ваш боец ​​на большом пальце. Начинается отсчет. Игрок 1 использует клавишу «A», а второй игрок — клавишу «L» на клавиатуре. Победителем становится тот, у кого большой палец сможет оставаться на вершине дольше всех. Thumb Fighter создан компанией Avix Games, базирующейся в Буэнос-Айресе, Аргентина. Они также являются создателями игр Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween Exceptions, Stone Age Architect и многих других!

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