Stone Age Architect — это игра-головоломка на доисторическую тематику, созданная компанией Avix Games, которая также представила нам Thumb Fighter. Эта игра-головоломка танграм проверит ваш разум с помощью физики, инопланетян, путешествий во времени и вашего верного друга Боба. Сможете ли вы доказать инопланетянам, что можете решить любую головоломку, которую они вам пришлют? Используйте свой специальный лучевой пистолет, чтобы расставить все детали по местам и помочь своим инопланетным друзьям! Элементы управления: Мышь — щелкните, чтобы использовать лучевую пушку и перемещать фигуры. О создателе: Stone Age Architect создана компанией Avix Games, базирующейся в Буэнос-Айресе, Аргентина. Они также являются создателями Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Exceptions и многого другого!

Веб-сайт: poki.com

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