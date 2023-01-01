Thumb Fighter Christmas

Приготовьте большие пальцы! Классическая игра Thumb Fighter уже здесь и готова к праздничному сезону. Сражайтесь в классической манере войны пальцами против своих друзей или играйте против компьютера, чтобы получить полное право похвастаться Рождеством. A — Игрок 1L — Игрок 2 Thumb Fighter Halloween был создан Avix Games. Также обратите внимание на оригинальный Thumb Fighter и специальный Thumb Fighter Halloween.

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