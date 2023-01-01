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Stickman Fighter: Epic Battle 2

Stickman Fighter: Epic Battle 2

poki.com

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Stickman Fighter: Epic Battle 2 — это игра-файтинг с участием крупье, в которой вы обрушиваете свой гнев на волны вражеских крупье. Эта игра представляет собой многоуровневую игру, в которой ваши враги становятся все сильнее и сильнее. Однако чем лучше вы сражаетесь, тем сильнее вы становитесь, потому что вы можете покупать и улучшать оружие, которое получите в игре. Обязательно выберите правильное время. Сражайтесь на арене и станьте победителем-крупье. Играйте в Stickman Fighter: Epic Battle 2 бесплатно на Poki в браузере на компьютере или на мобильном устройстве. Управление: Нажмите влево — стрелка влево / AНажмите вправо — стрелка вправо / D О создателе: Stickman Fighter: Epic Battle 2 создан компанией Playtouch. Они также являются создателями других игр Stickman Army и Stickman Fighter. Не забудьте сыграть в Stickman Fighter: Epic Battle, ведь это приквел этой игры!

Веб-сайт: poki.com

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