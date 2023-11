Stickman Army: The Defenders — крутая стратегическая игра о крупье. Принимайте решения о том, где вы хотите разместить свою армию, чтобы вы могли отбиться от вражеской армии и защитить Белый дом любой ценой! Вы можете разместить боевиков на разных позициях, чтобы уничтожить врага, но вы также можете запросить поддержку с воздуха, чтобы получить дополнительные припасы. Stickman Army: The Defenders — это боевая игра на HTML5, в которую вы можете бесплатно играть на Poki в своем браузере. Управление: Для навигации по игре используйте мышь. О создателе: Stickman Army: The Defenders создана компанией Playtouch. Они также являются создателями других игр Stickman Army и Stickman Fighter.

Веб-сайт: poki.com

