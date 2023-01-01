Stickman Hook — это игра на ловкость, в которой вы играете за раскачивающегося крупье, преодолевая сотни сложных уровней. Эта веселая и красочная игра про крупье предлагает более 100 захватывающих уровней. Разблокируйте уникальных персонажей по пути, чтобы менять ситуацию во время качания. Обратите внимание на угол и направление вашего замаха, чтобы добраться до финиша! Сможете ли вы контролировать свой удар? Многие другие игры Stickman были созданы благодаря популярности этого жанра. Например. Stickman Fighter: Epic Battle и Stickman Army: Team Battle. В Stickman Hook онлайн можно играть на 100 уровнях. Stickman Hook создан Madbox, компанией по разработке игр, базирующейся во Франции. Играйте в другие их игры на Poki: Idle Ants и Parkour Race.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Stickman Hook, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.