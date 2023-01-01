Zen Blocks — это игра-головоломка, в которой вам предстоит складывать блоки разных материалов и форм, создавая красивые фигуры. Каждый уровень содержит набор блоков, которые необходимо сложить так, чтобы они оставались неподвижными в течение трех секунд. Не существует правильного способа складывать эти блоки, поэтому не стесняйтесь действовать осторожно или рисковать, если вы любите приключения. Используйте правила физики в своих целях и не позволяйте ни одной детали упасть в воду, ведь это будет стоить вам жизни. Но не волнуйтесь, вы всегда можете переиграть его и попробовать разные техники! Как и название, Zen Blocks предлагает расслабляющий игровой процесс без стресса. Удерживайте курсор мыши (нажмите и удерживайте сенсорные устройства), чтобы захватить блок, и отпустите, чтобы его выбросить. Zen Blocks создана Madbox, разработчиком игр. студия во Франции. Играйте в другие их легендарные игры на Poki: Stickman Hook, Parkour Race и Idle AntsZen Blocks, в которые можно бесплатно играть как на настольном компьютере, так и на мобильном телефоне на Poki.

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